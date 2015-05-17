اعتقال ثلاثة شبان من القدس واستدعاء آخر من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، الشابين شادي عليان، ومحمد صالح محمود، من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، العيسوية وداهمت منازل عدد من المواطنين قبل اعتقال الشابين عليان ومحمود واقتيادهما الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، أحياء كفر عقب وسميراميس، شمال القدس المحتلة، وسط اطلاق أعيرة نارية ومواجهات متفرقة مع الشبان، داهمت خلالها منزلاً يعود لعائلة أبو رميلة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، شابا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، تبليغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر امني، بأن قوات الاحتلال سلمت الشاب عمر يوسف صافي حساسنه (26 عاما )، بلاغا لمراجعة المخابرات الاسرائيلية في مجمع مستوطنة « غوش عتصيون » جنوب بيت لحم ، بعد دهم منزله وتفتيشه .