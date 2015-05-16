جيرارد.. قصة قائد اختار التخليد على حساب منصات التتويج

« والدي قال لي أن جيرارد أسطورة غير قابل للتعويض، أنا محظوظة لرؤيتك في الملعب ».. كان تلك الكلمات المعبرة، ضمن مئات اللافتات التي رفرفت على ملعب « أنفيلد » الذي استضاف مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتي انتهت للأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في المناسبة التي شهدت أخر ظهور لقائد الريدز« جيرارد » على ملعبه قبل الانتقال لـ لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

وداعية جيرارد كانت مؤثرة وعاطفية لأبعد الحدود وخاصة في ظل وجود بناته اللاتي أضفن جو من البراءة والحنين، بحسب صحيفة « صن » البريطانية، كما أن فن التعبير الذي ظهر على لافتات الجماهير، عزز نجاح الوداع الأسطوري على الرغم من الخسارة.

وكان من أبرز الكلمات التي أظهرها الجماهير في الملعب « لست مجرد لاعب.. أنت أسطورة وفخر الليفر » ، « شكرًا على أجمل الذكريات ..وداعًا جيرارد » ، « أنت الأفضل، الأفضل، ولن يأت أفضل من الأسطورة جيرارد ».

« رقم 8.. سيتم تغييره إلى جيرارد » ، « جيرارد هو رمز الريدز » ، « في هذا الجيل، جاء لاعب لا يعرف المستحيل، من حسن الحظ هذا الرجل يحمل رقم 8 في أنفيلد »، « إذا كان ولاء الجماهير للريدز، فأنت رمز الولاء ».

وكان جيرارد قد خاض 709 مباراة طوال مسيرته مع الريدز، وفاز معه بعدد كبير من الألقاب من بينها لقب في دوري أبطال أوروبا واثنان في كأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة كأس الرابطة ولقب الدوري الأوروبي، ودرع الخيرية، خلال 17 عامًا مليئة بحب وعشق الجماهير.

هذه الألقاب كانت يمكن أن تتضاعف كثيرًا، إذا كان رضخ للعروض الكبيرة التي تلقاها السنوات الماضية، أبرزها من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، إلا أن وفاء القائد منعه من أي خطوة، حيث وضع شعارًا بأن عشق جماهير الريدز أغلى من الألقاب، لأنه فضل أن يكون اسمه خالدًا ومحفورًا على قلوب عشاقه عن الوقوف على منصات التتويج مع الفرق الأوروبية الأخرى.

ومن المتوقع أن يعود جيرارد بشكل أو بآخر إلى ليفربول مرة أخرى بمجرد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي والذي يمتد ل 18 شهرًا.



























