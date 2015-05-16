باريس سان جيرمان يتوج بطلا لفرنسا للمرة الثالثة على التوالي

واصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته على كرة القدم الفرنسية، مؤخرا بعدما توج بلقب الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي إثر فوزه 2- 1 على مضيفه مونبيلييه في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة السبت على ملعب لا موسون.

في المقابل، أصبح إيفيان ثالث الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية برفقة ميتز ولنس بعدما تلقى خسارة موجعة 1/ 2 أمام ضيفه سانت اتيان.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز جانجون على تولوز 2- 1 ونيس على لنس بنفس النتيجة ومارسيليا على مضيفه ليل 4- صفر وموناكو على ميتز 2- صفر وريمس على رين 1- صفر وتعادل ليون مع مع بوردو 1-1 وبنفس النتيجة تعادل نانت مع لوريان وباستيا مع كان.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، ليحقق انتصاره الثامن على التوالي، ويتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، فيما تجمد رصيد مونبيلييه عند 56 نقطة، ليظل في المركز السابع بترتيب المسابقة.