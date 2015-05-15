رفح : مقتل شقيقين و3 اصابات بجروح خطيرة طعنا على يد أخيهم

قتل مساء اليوم الجمعة شقيقين وأصيبت شقيقتهم و والدتهم بعد تعرضهم للطعن اثر شجار عائلي نشب بينهم ، وهم من عائلة « خليفة » ، والقتلى هم « رأفت محمد خليفة45عام و جهاد محمد خليفة40عام ».

وقالت مصادر أمنية، أن المصابة وصلت الى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح وهي بحالة خطيرة جدا.

وأكدت المصادر « أن التحقيق الأولي أظهر أن الجاني هو »محمود محمد خليفة 50عام« والذي تم القبض بعد هرب متجها نحو الحدود المصرية ،بعد مرور أقل من ساعة من ارتكابه للجريمة .

وأشارت المصادر الأمنية أنه سيخضع للتحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته للإقدام على هذه الجريمة ».

وفي ذات السياق طعن شاب من عائلة الدباري على يد والده في الرقبة والجسد شرق رفح.