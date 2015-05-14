وصور: عشرات الاصابات بينهم خطيرة جراء انفجار شمال قطاع غزة

أصيب نح50 مواطناً بينهم حالات خطيرة مساء اليوم الخميس، جراء انفجار صاروخ من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في موقع للقسام بمنطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن سيارات الاسعاف والدفاع المدني هرعوا إلى مكان الإنفجار وتم انتشال العشرات من الاصابات والتي وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة كما أن من بين الاصابات نساء وأطفال ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان لتلقي العلاج اللازم فيما تم تحويل الحالات الحرجة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

فيما اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن 50 مواطنا أصيب بجراح مختلفة بالانفجار وتم نقل نحو 15 إصابة منها إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة وقد وصف القدرة الاصابات بين متوسطة وخطيرة.

كما أكد مراسلنا أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من المجاهدين بتفكيك صاروخ إسرائيلي من نوع أف16 وهو من مخلفات الحرب الأخيرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية والتي استمرت نحو 51 يوماً.

من جهته أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن الانفجار الذي جرى مساء الخميس هو انفجار داخلي في موقع يتبع للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع.

ومن الجدير ذكره أن العشرات من الاصابات وقعت في صفوف المواطنين بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بسبب مخلفات الاحتلال.

فيديو الانفجار:

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