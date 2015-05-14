بعد مشي لعدة ايام على الأقدام ..مسيرة حيفا-الأقصى تصل المسجد اليوم

وصل المشاركون في مسيرة المشي على الأقدام من حيفا إلى المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم الخميس وسط تكبيرات من الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال منعت المشاركين في المسيرة من إكمال طريقهم مشيًا على الأقدام صباح اليوم قرب قرية « أم معين » المهجرة (مستوطنة موديعين) غرب مدينة رام الله؛ بذريعة وجودهم في منطقة عسكرية مغلقة، ما اضطرهم لركوب حافلة وسيارات للانتقال من المنطقة.

وأوضح المنسق الإعلامي لشؤون القدس والأقصى محمود أبو العطا أن المشاركين في المسيرة سيأخذون قسطًا من الراحة في مسجد الدعوة، وسيتناول بعضهم العلاجات اللازمة، بعض قطعهم نحو 200 كم حتى الساعة.

وأشار أبو العطا إلى أن المسيرة ستستأنف طريقها اليوم في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحًا باتجاه باب العامود أحد أبواب مدينة القدس، والذي من المتوقع الوصول إليه في حدود الساعة الحادية عشر والنصف.

ومن المقرر أن يستقبل أهالي القدس المسيرة الراجلة ويسيرون معها إلى البلدة القديمة، ويدخلون المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الظهر غدًا.

وبيّن أبو العطا أن المشاركين الدائمين في المسيرة يبلغ عددهم 60 شخصًا من مدن الداخل الفلسطيني المحتل، وانضم إليهم وفد من أهل القدس، وسيبيت الوفد غدًا في البلدة القديمة بالقدس.

وسيتم تكريم المشاركين في المسيرة بعد صلاة الجمعة غدًا، ومن ثم سينطلقون بالباصات إلى مهرجان العودة الذي تقييمه الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح في قرية « إجزم » بقضاء حيفا المحتلة، ليكرّموا مرة أخرى هناك.

وكانت المسيرة انطلقت السبت الماضي مشيًا على الأقدام من مسجد الحاج عبد الله أبو يونس في حي الحليصة بمدينة حيفا، تحت شعار « الأقصى مسؤوليتي »، وذلك بتنظيم من الحركة الإسلامية في حيفا.

































