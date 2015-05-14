الـ Wi Fi تؤثّر سلباً على الحالة النفسية

بيّنت نتائج دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا أنّ إشعاعات شبكة الـ «واي فاي» Wi Fi تؤثّر بصورة سلبية في صحة الإنسان وحالته النفسية.

وشارك في الدراسة 500 عائلة متوسطة الدخل، كانت تستخدم الـ «Wi Fi» يومياً.

وبيّنت النتائج ظهور أعراض مرضية وخللاً في عمل الجهاز الهضمي في المنطقة الموجودة فيها هذه الشبكة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وغيرها من الأعراض المرضية.

كما تبيّن أنّ شبكة الـ «Wi Fi» تسبّب اضطرابات النوم عند الأشخاص الحساسين والأطفال، لذلك ينصح بفصلها ليلاً.

وفيما تستمر هذه الأبحاث، لم تُعرف بشكل نهائي آلية تأثير الـ «واي فاي» في جسم الإنسان، لأن معرفة هذه الآلية ستسمح بابتكار وسائل الوقاية منها، خصوصاً أنّ هذه الشبكات تنتشر على نطاق واسع في المنازل والمقاهي ووسائط النقل المختلفة، وحتى في المتنزّهات العامة.