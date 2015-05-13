« إسرائيل »: مصر تشتري نظاما روسيا متقدما للدفاع الجوي

قال مسؤول مخابرات إسرائيلي كبير يتتبع توازن السلاح الإقليمي اليوم الأربعاء: « إن مصر ستشتري من روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم أس-300 وهي صفقة تحدثت عنها وسائل الإعلام الروسية لكن لم تؤكدها القاهرة ».

ولم يؤكد مسؤول مصري التصريحات الإسرائيلية حين سألته رويترز عنها لكنه قال: « إن »إسرائيل« لا ينبغي أن تشعر بتهديد ».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث عسكري مصري على التصريحات الإسرائيلية.

ويسود سلام مستقر وإن كان باردا بين مصر و« إسرائيل » منذ عام 1979 وكثف البلدان تنسيقهما الأمني ضد المتشددين الإسلاميين في السنوات القليلة الماضية.

وشجعت « إسرائيل » الولايات المتحدة على تسليح القاهرة ضد المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء المصرية لكنها لم تكن مرحبة بنفس القدر باحتمال حصول جارتها الجنوبية على أنظمة تسلح إستراتيجية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في تقرير يوم السادس من مارس آذار أن مصر تسلمت نظام الصواريخ آنتي-2500 وهو أحد أشكال النظام اس-300 وقدرت قيمة العقد بأكثر من مليار دولار.