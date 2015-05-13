ألمانيا تدعم إعمار غزة بـ41 مليون دولار

أعلنت ألمانيا عن تقديم تبرع جديد بقيمة 37 مليون يورو أي ما قيمته (41 مليون دولار أميركي) من أجل برنامج « الأونروا » للمساعدات السكنية في غزة.

وبذلك يبلغ إجمالي تبرعات ألمانيا 80 مليون يورو لبرنامج « الأونروا » في غزة حتى الآن، وهي ثاني أكبر داعم لاستجابة « الأونروا » للأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وتسلمت « الأونروا » تمويلاً لبناء 200 منزل فقط من أصل 9,161 منزلاً تم تقييمهم بأنهم تعرضوا لتدمير تام، وكافة هذا التمويل تبرع من ألمانيا.

وقالت « الأونروا » في بيان لها، الأربعاء، أن« هذا التبرع الجديد سيتيح القيام بالمزيد من التطوير في استجابة المساعدة السكنية الخاصة بها ».

وفي معرض تعليقه على هذا التبرع الجديد، قال مدير عمليات « الأونروا » في غزة روبرت تيرنر، إن « الدعم المقدم من ألمانيا لغايات إعادة الإعمار والإنعاش في غزة قد كان استثنائياً ».

وأضاف « لقد مر أكثر من ثمانية أشهر على انتهاء الحرب في عام 2014، ولا يزال الوضع في غزة يائساً والسكان في القطاع بحاجة بشكل عاجل لأن يقوم المانحون الآخرون باتباع المثل الممتاز الذي أرسلته ألمانيا ».