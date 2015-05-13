اليوم.. استئناف محاكمة مرسي و10 آخرين في «التخابر مع قطر»

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الإخوان في قضية «التخابر مع قطر»، باستكمال فض الأحراز.

كانت المحكمة أنهت جلسة عرض محتوى ذاكرة التخزين المضبوطة مع المتهم الرابع في القضية محمد على عبده عفيفى، باستعراض مجلد معنون باسم (رئاسة) يحتوى على النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة إلى بعض الأشخاص ورؤساء نوادي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأشارت المحكمة إلى أن الصورة مذيلة باسم باكينام الشرقاوي، ودون أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية كلمة Draft.

أما عن الصفحة الثانية للمجلد تحتوى على دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير والداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ 3 نوفمبر الساعة الثالثة والنصف ظهراً بقصر الاتحادية، وأبدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر على صيغة الدعوة.

وسردت المحكمة تقريرا مكونا من 7 صور دون عليه أنه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية والعسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز.

كما تبين وجود مجلد باسم (سيناء)، عبارة عن تقرير من أربع صفحات حوى معلومات عن بعض الأشخاص يزاولون نشاط عناصر الجماعات التكفيرية بسيناء، موضحاً به أسماء هؤلاء الأشخاص دون أن يذكرهم القاضي، إضافة إلى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع هذه الأحداث، ولفت القاضي إلى أن الصحيفة الأخيرة تتضمن تحديد اسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة وتتوسط الصحيفة عبارة تكفير وهجرة ومحل إقامتهما مشدداً على أنها تعد معلومات أمنية.

كما تضمن تقريرا حول الإجراءات والمطالب العاجلة لمواطني جنوب سيناء وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها المطالب ومحاور التنمية في تلك المحافظة، وتوصية بنقل بعض القيادات الأمنية والعسكرية بإحدى المحافظات، وإكتفت المحكمة بالأحراز التي تم عرضها بجلسة الخميس.