فيديو | عناد رونالدو يضيع حلم الليغا على ريال مدريد

ضاع حلم الريال وأصبحت مهمته معقدة تماما بعد أن سقط النادي الملكي في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2 وخلال هذا اللقاء أهدر رونالدو ركلة جزاء بطريقة غريبة.

وخلال تسديد ركلة الجزاء بدا واضحا للغاية أن النجم البرتغالي سيسدد الكرة على يمين دييغو ألفيش حارس مرمى فالنسيا مما يعني أن هناك خطب ما.

وكشفت الماركا أن الدون كان قد خسر الحرب النفسية أمام الحارس البرازيلي المتألق فقد أخبره ألفيش حسب تقارير بالماركا بألا يسدد على يمينه كما يفعل رونالدو دائما.

لكن رونالدو لم يستمع لنصيحة الحارس البرازيلي وفضل أني سدد في زاويته المفضلة، على يمين الحارس فأهدر ركلة الجزاء بغرابة أمام حار ذكي عرف كيف يستغل الموقف.

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