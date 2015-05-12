ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

فيديو | عناد رونالدو يضيع حلم الليغا على ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 12 مايو 2015
رونالدو وديغو ألفيش رونالدو وديغو ألفيش
مشاركة

ضاع حلم الريال وأصبحت مهمته معقدة تماما بعد أن سقط النادي الملكي في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2 وخلال هذا اللقاء أهدر رونالدو ركلة جزاء بطريقة غريبة.

وخلال تسديد ركلة الجزاء بدا واضحا للغاية أن النجم البرتغالي سيسدد الكرة على يمين دييغو ألفيش حارس مرمى فالنسيا مما يعني أن هناك خطب ما.

وكشفت الماركا أن الدون كان قد خسر الحرب النفسية أمام الحارس البرازيلي المتألق فقد أخبره ألفيش حسب تقارير بالماركا بألا يسدد على يمينه كما يفعل رونالدو دائما.

لكن رونالدو لم يستمع لنصيحة الحارس البرازيلي وفضل أني سدد في زاويته المفضلة، على يمين الحارس فأهدر ركلة الجزاء بغرابة أمام حار ذكي عرف كيف يستغل الموقف.

لمشاهدة الفيديو من هنا ..

متعلقات

البث المباشر