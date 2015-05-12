الخليل: اقتلاع أشجار من محمية بمحاذاة طريق يسلكها مستوطنون

ال عمران ابو اصبيح، مالك محمية طبيعية في جنوب الخليل، إنه تفاجئ، صباح اليوم الثلاثاء، باقتلاع اشجار وأشتال تم غرسها قبل عام في محمية طبيعية بمنطقة زيف، بمحاذاة طريق يسلكها مستوطنو مستوطنات جنوب الخليل.

ووفقا لما نقلت وكالة 'وفا' الرسمية، فقد بين أبو صبيح، أن هذه الأشجار غرست بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومجموعة الهيدروجيين وعدة مؤسسات في المحافظة.

واضاف، انه تفاجئ صباح اليوم بإزالة الاسلاك الشائكة المحيطة بالمحمية التي تزيد مساحتها عن 100 دونم، وخلع وتقطيع ما يزيد عن 300 شجرة اكثرها من 'المورينجا'، موضحا ان مستوطنو مستوطنات جنوب الخليل 'ماعون'، و'كرمئيل'، و'حفات يئير'، و'سوسيا' و'متسبي يائير' و'حفات ماعون' و'افيجال' و'بيت يتير' وغيرها، يسلكون خط التفافي 60 بمحاذاتها.