« بري » يقدم مبادرة لتسهيل عمل الحكومة بغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قدّم « مبادرة » لتسهيل عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت الحركة في بيان لها نشر اليوم الاثنين، إن وفدا قياديا منها يرأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق أنهى زيارته إلى لبنان، بعد لقائه بشخصيات رسمية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفلسطينية.



وأضافت إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طرح خلال لقائه مع وفد حركة حماس، مبادرة تتكون من ثلاث نقاط (لم تكشف عن تفاصيلها الحركة)، لتسهيل عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة، وإنهاء مشاكل موظفي حكومة حماس السابقة، واستئناف اجتماعات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وكان عضو المكتب السياسي لحركة « حماس »، موسى أبو مرزوق، اجتمع مع القيادي في حركة « فتح »، عزام الأحمد، الخميس الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث سبل تحقيق المصالحة الفلسطينية، برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.



وقال بيان صحفي أصدره مكتب بري، إن اجتماعا عقد بين الأحمد، وأبو مرزوق « تابع سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ».



ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور عام كامل، على التوصل لاتفاق « الشاطئ »، بين حركتي « فتح » و« حماس » الذي وُقع في 23 أبريل / نيسان 2014، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.