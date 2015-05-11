الاحتلال يعتقل غزي اجتاز السياج الفاصل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقاله فلسطيني مساء اليوم الاثنين بعد تسلله إلى مستوطنة جنوب قطاع غزة.

وذكرت أن الفلسطيني تسلل عبر إحدى فتحات السياج المحيط جنوبي القطاع ودخل إلى كيبوتسات « أشكول » قبل اعتقاله، مشيرة إلى أنه جرى نقل المعتقل للتحقيق لدى جهاز الأمن (الشاباك)، فيما لم يعثر بحوزته على أي سلاح.

ومن الجدير ذكره أن العشرات من الفلسطينيين منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة حاولوا التسلل إلى الأراضي المحتلة لكن جيش الاحتلال قام باعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود شرق قطاع غزة.