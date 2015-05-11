ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال صادر 5 ملايين شيقل من حماس في الضفة خلال 2014

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 11 مايو 2015
شواقل شواقل
مشاركة

ادّعى جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أنه صادر خلال العام الماضي مبالغ مالية ضخمة من حركة المقاومة الاسلامية حماس في الضفة المحتلة.

وزعم بيانٌ لجيش الاحتلال أن قيمة الأموال التي تم مصادرتها وصلت إلى 5 مليون دولار، مضيفا أن ركة حماس شغلت هذه الاموال بهدف « جلب الجمهور إليها تحت عباءة إنشاء المراكز الصحية والخيرية »، على حد وصف البيان.

وقال ما يسمّى بالمستشار القانوني لحكومة الاحتلال إن هذا المبلغ تم مصادرة ضعفه في العام 2013.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يحاربُ أي مؤسسة مدنية تديرها حركة حماس في الضفة المحتلة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويعتقل القائمين عليها، لذرائعَ واهية غير مبررة .

متعلقات