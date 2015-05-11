الاحتلال صادر 5 ملايين شيقل من حماس في الضفة خلال 2014

ادّعى جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أنه صادر خلال العام الماضي مبالغ مالية ضخمة من حركة المقاومة الاسلامية حماس في الضفة المحتلة.

وزعم بيانٌ لجيش الاحتلال أن قيمة الأموال التي تم مصادرتها وصلت إلى 5 مليون دولار، مضيفا أن ركة حماس شغلت هذه الاموال بهدف « جلب الجمهور إليها تحت عباءة إنشاء المراكز الصحية والخيرية »، على حد وصف البيان.

وقال ما يسمّى بالمستشار القانوني لحكومة الاحتلال إن هذا المبلغ تم مصادرة ضعفه في العام 2013.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يحاربُ أي مؤسسة مدنية تديرها حركة حماس في الضفة المحتلة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ويعتقل القائمين عليها، لذرائعَ واهية غير مبررة .