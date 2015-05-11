الطقس:أجواء ربيعية

يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا الثلاثاء، لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يبقى الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادني معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج