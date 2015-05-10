فيديو | الأهلي يدك شباك الجيش برباعية بالدوري المصري

قدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجمل مبارياته على الإطلاق هذا الموسم، محققاً إنتصاراً عريضاً على حساب طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ29 لمسابقة الدوري العام.

سجل للاهلي عبد الله السعيد ومحمود ترزيجيه في شوط المباراةالأول، وأتم رباعية الأحمر الثنائي متعب وجدو في شوط المباراة الثاني.

وأضاع الأهلي أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه فائزاً بنصف دستة أهداف على أقل تقدير، في الوقت الذي ظهر خلاله الطلائع بمستوى هزيل للغاية دفاعياً وهجومياً.

ونجح فتحي مبروك، المدير الفني المؤقت للفريق الأهلايوي بتحقيق الفوز الثاني على التوالي منذ توليه المهمة خلفاً للإسباني جاريدو.

ولعب الجيش بـ 10 لاعبين في أخر 8 دقائق من عمر اللقاء عقب طرد مدافعه أيمن رجب اثر تدخل عنيف مع مرمن زكريا وهو في طريه للتسجيل.

ووقف القائم الأيمن لحارس الطلائع محمد بسام حائلاً دون تسجيل مؤمن زكريا ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي في الدقيقة 72 من عمر اللقاء

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ 52 في المركز الثالث، وجمد من رصيد الطلائع عند النقطة الـ 26 في المركز الحادي عشر.