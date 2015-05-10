القهوة والشاي يخفضان خطر الموت نسبة 15%

نشر المركز الوطني الياباني للأمراض السرطانية، ان تناول القهوة يومياً يخفض خطر موت متوسطي العمر والمسنين بنسبة تزيد عن 15%.

واستنادا الى نتائج الدراسات، اشترك فيها أكثر من 90 ألف شخص، اعمارهم بين (40 و69 عاماً).

طلب الباحثون من المشتركين في الدراسة املاء استمارة تتضمن معلومات عن نوع الأغذية التي يتناولونها يوميا، بعد ذلك قارن الخبراء هذه المعلومات مع احصائيات الوفيات خلال (19 عاماً).

استنتج الباحثون من نتائج عملهم هذا أن الذين يتناولون يوميا 1-2 فنجان من القهوة ينخفض خطر موتهم قريبا بنسبة 15%، في حين ينخفض هذا المؤشر بنسبة 24% عند الذين يتناولون 3-4 فناجين يوميا.

ويتميز الشاي الأخضر بنفس الخواص، حيث ان تناول 5 أكواب منه يوميا بصورة منتظمة يخفض هذه النسبة عند الرجال الى 13%، وعند النساء الى 17%.

وحسب قول البروفيسور « مانامي اينوا » من جامعة طوكيو، فإن آلية التأثير الايجابي للقهوة والشاي الأخضر في جسم الإنسان لم تدرس بصورة نهائية حتى الآن، ولكن يمكن القول ان الدور الفعال يعود الى مادة الكافين الموجودة في القهوة والشاي الأخضر.