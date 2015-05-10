10 أندية أوروبية توقع اتفاقية اللعب المالي النظيف

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة في بيان ان 10 أندية أوروبية وقعت معه اتفاقات في إطار اللعب المالي النظيف.

وأوضح الاتحاد الاوروبي أن « 10 اندية وقعت اتفاقات منفردة تتيح لها التقيد بالأنظمة والقواعد » بعد التحقيقات المفتوحة من قبله بشان الرقابة المالية على الأندية المنضوية تحت لوائه.

ولم يكشف الاتحاد الأوروبي مضمون هذه الاتفاقات مع الأندية العشرة وأبرزها بشيكتاش التركي وإنتر ميلان وروما الايطاليان وكراسنودار ولوكوموتيف موسكو الروسيان وموناكو الفرنسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وتعقيبا على هذه الاتفاقات، اعتبر موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، أنه « تجنب عقوبات ثقيلة »، مشيرا الى ان الاتفاق الذي وقعه مع الاتحاد الاوروبي « يأتي بعد اشهر من النقاشات وتبادل الاراء مع منظمة الرقابة الأوروبية ». وأوضح أنه « تجنب بعد الجهود التي بذلها خلال الموسم الحالي عقوبات ثقيلة، وأن هذا القرار يعزز خيار النادي في توسيع مشروعه ».