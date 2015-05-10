حماس: محاكمة محرري « وفاء الأحرار » استهانة بمصر

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، حسام بدران، إن حكومة الاحتلال تتصرف كعصابة ولا تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها، من خلال إعادة الأحكام السابقة لمجموعة جديدة من محرري صفقة « وفاء الأحرار » الذين أعيد اعتقالهم.

واعتبر بدران سلوك حكومة الاحتلال هذا بالضربة التي لا تخلو من الاستهانة بجهود الوسيط المصري الذي رعى الصفقة.

وأكد الناطق باسم الحركة على التزام حماس بالعمل على حرية الأسرى مهما كان الثمن، مبيناً أن هذه الإجراءات لن تكسر عزيمة أسرانا الذين يثقون بوعد المقاومة وبقدرتها على إنهاء معاناتهم.