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تقرير: الاحتلال منع 30 فلسطينيا من السفر الأسبوع الماضي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:49 - 09 مايو 2015
معبر الكرامة معبر الكرامة
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ذكرت معطيات رسمية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت خلال الأسبوع الماضي، 30 مواطناً فلسطينياً من السفر إلى الخارج عن طريق معبر « الكرامة » الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالعالم الخارجي عن طريق الأردن.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن ما يقارب الـ 25 ألف مسافر فلسطيني تنقلوا عن طريق معبر « الكرامة » خلال الأسبوع الماضي، بين مغادر وقادم، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال أعادت 30 فلسطينيا ومنعتهم من السفر بحجة « الأسباب والدواعي الأمنية » التي لم يتم الإفصاح عنها.

وأضافت الشرطة، أن عدد المغادرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة ذاتها بلغ 12,150 ألف شخص، في حين بلغ عدد القادمين 13,205 شخصاً.

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