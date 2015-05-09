الخطوط السعودية تلغي تعاقدها مع شركة برتغالية لهبوط طائرتها بمطار « بن جوريون »

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن الطائرة التي هبطت في مطار « بن جوريون »، وتحمل شعار الخطوط السعودية مملوكة لشركة (هاي فلاي) البرتغالية ويتم تأجيرها وقت الحاجة.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها أمس الجمعة، إن هذه الطائرة ليس لها علاقة بأي من طائرات أسطول « السعودية » أو الطائرات المخصصة للتشغيل خلال هذه الفترة « . وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخرا في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن هبوط طائرة تحمل شعار الخطوط السعودية في مطار »بن جوريون« .

وتابع البيان »أتضح أن الصورة تعود لطائرة مملوكة لشركة (هاي فلاي) البرتغالية ومقرها لشبونة، ومرتبطة بعقد مع شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي لتوفير الطائرات مع أطقم قيادتها بغرض التشغيل التجاري عند الحاجة.

وكانت الطائرة خارج الخدمة وتحت إدارة الشركة المالكة حين غادرت المملكة يوم الأحد متجهة إلى بروكسل ببلجيكا لإجراء عملية صيانة مجدولة من قبل الشركة قبل أن تتناقل مواقع التواصل صورتها لحظة وصولها مطار بن جوريون« .

وأكدت الخطوط السعودية أن الشركة المؤجرة قامت بمخالفة صريحة لبنود العقد الموقع بينهما، وتحديدا الفقرة السابعة من البند الثامن للعقد التي تنص على التزام شركة (هاي فلاي) بأخذ موافقة خطية من الخطوط السعودية على المطارات التي تهبط فيها أو تجري فيها عمليات الصيانة الدورية وأن تكون في دول تربطها علاقات دبلوماسية بالمملكة ليتمكن ممثلو الخطوط السعودية والهيئة العامة للطيران المدني من إجراء التفتيش والمتابعة لعملية الصيانة في أي وقت.

وشددت »السعودية" على أنه، فور تثبتها من الأمر بادرت بإشعار شركة (هاي فلاي) بإلغاء العقد الموقع بينهما وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لمخالفتها الصريحة لبنود العقد وذلك بهبوط إحدى طائراتها بشعار الخطوط السعودية في مطار لا ترتبط دولته بعلاقات دبلوماسية مع المملكة وبدون موافقة أو علم الخطوط السعودية.