الشيخ خضر عدنان يواصل لليوم الخامس إضرابه المفتوح عن الطعام

يواصل الشيخ خضر عدنان اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي والذي أعلنه احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة، على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قامت باعتقال الشيخ المجاهد خضر عدنان بتاريخ 08/07/2014، وحولته للاعتقال الإداري في حينه.

والأسير القيادي خضر 37 عاما، هو مفجر ثورة الإضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري بعد إضرابه لأكثر من 66 يوما في العام 2011.

وقال والد الأسير خضر أنه خلال زيارته له في سجنه قبل شهر أخبره أنه سيقوم بالإضراب عن الطعام في حال تم تجديد اعتقاله الإداري مرة أخرى.

وطالب والد الشيخ خضر من الأسرى التضامن مع خضر وخاصة الإداريين منهم، وقطع الطريق على الاحتلال الاستفراد به في سجونه.