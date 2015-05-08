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الدول المغاربية تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:19 - 08 مايو 2015
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دعا وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في بيان مساء أمس (الخميس)، مختلف الأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتزام بالحوار الشامل والتوافقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل أمن ليبيا ودول الجوار.

وأكد البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي، التي انعقدت في الرباط أمس، دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، ممثلة في مبعوثها برناردينو ليون، مشددًا على أهمية مواصلة جميع الأطراف لهذه المفاوضات للخروج بحل ينهي الأزمة الليبية.

واستضافت مدينة الصخيرات، جنوب الرباط، في مارس (آذار) الماضي، مفاوضات بين السياسيين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا إلى مسارها بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

غير أن الطرفين يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات، كما أن الجماعات المتشددة تستغل الوضع وتحقق مكاسب.

وندد مجلس وزراء الخارجية بالإرهاب بكل أشكاله وأنواعه باعتباره خطرا يهدد أمن واستقرار الدول المغاربية.

كما عبر البيان عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي استهدفت بعض الدول المغاربية، والتي خلفت الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن والجيش.

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