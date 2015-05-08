تعرف على المناطق الـ 10 السرية التي تحجبها خرائط جوجل

رام الله- القدس دوت كوم- يوفر غوغل تقنية متطورة جدا تساعد في التعرف على الأماكن والبلدان. غير أن محرك البحث الأشهر في العالم يخفي عنك عدة مناطق سرية حول العالم.

وإذا كانت أجهزة الاستخبارات في بعض الدول تضغط على غوغل لإخفاء أماكنها العسكرية الحساسة، فهناك مناطق شاسعة على الخريطة يعد إخفاؤها أمرا غريبا ومحيرا.

حسب موقع « سوا » الأمريكي، فإن هذه الأماكن الـ10 تخفيها خرائط غوغل، نشرت عنها مواقع أميركية خاصة « بيزنس إنسايدر » و« هافنغتون بوست ».

1- قاعدة « شمسي » في باكستان

في 2009 أظهرت صور نشرتها « غوغل ايرث » طائرات من دون طيار يعتقد أنها أميركية في هذه القاعدة الجوية. وعقب ذلك، قامت غوغل بإخفاء صور القاعدة الجوية، لكن إسلام آباد طلبت من الجيش الأميركي إخلاء القاعدة.

2- سيفيرينيا زيمليا

هي أرخبيل في منطقة القطب الشمالي الروسية، وتقع قبالة البر الرئيسي لشبه جزيرة تايميار في سيبيريا عبر مضيق فيلكيتيسكي.

الآن، قم بالبحث عن هذا الأرخبيل غير المأهول بالسكان وستجده غير موجود على الخريطة.

وليست هذه الجزر الوحيدة التي يعيق غوغل الوصول إليها.

3- قواعد عسكرية في تايوان

طلبت السلطات التايوانية من شركة غوغل إعاقة الوصول إلى قواعدها العسكرية عبر خرائطها.

وقد طالبت لاحقا بحجب الوصول إلى مقر المجلس القومي الوطني ومقر القيادة العامة.

4- الحدود الأميركية المكسيكية

يجد المولعون بالسفر عبر السيارات في ولاية تكساس الأميركية صعوبة في الوصول إلى المكسيك جنوبا. ويرجع السبب إلى أن غوغل شوه هذه الخريطة لأهداف أمنية.

وتعد هذه المنطقة من أخطر القطاعات. وتظهر صورة الحدود على هيئة خطوط متعرجة غير واضحة المعالم.

5- موقع « ماركول » النووي

يضم موقع ماركول النووي جنوب فرنسا مخزونات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم. وكان مهد صناعة أول قنبلة نووية فرنسية.

تحاول فرنسا الآن تفكيك هذا المفاعل النووي وتحويله إلى مفاعل نووي لأغراض مدنية. لكن رغم ذلك لا تزال غوغل تقدم صورا ضبابية لهذا الموقع.

6- قاعدة « فولكيل » الهولندية

قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الهولندي. تقع بالقرب من بلدة « أودن » في منطقة « نورد برابانت ». وتحتوى القاعدة طرزا مختلفة من الطائرات الحربية المقاتلة، فضلا عن 22 سلاحا نوويا، وفقا لما نشره موقع « ويكيليكس ».

واعترف مسؤولون هولنديون بأن الصواريخ النووية الموجودة في القاعدة تفوق بأربعة أضعاف القنابل التي أطلقت على هيروشيما.

7- سجن بورتلاويس الإيرلندي

يضم هذا السجن أخطر المجرمين وعناصر تابعة للجيش الجمهوري الإيرلندي. ويحظى برقابة الجيش على مدار الساعة، وتخضع هذه المنطقة للحظر الجوي.

بني هذا السجن في 1830، ما يجعله واحدا من أقدم السجون في إيرلندا.

تحجب غوغل هذا الموقع من خريطة إيرلندا، لإجهاض أية محاولة لفرار السجناء أو مساعدتهم في ذلك.

8- قاعدة « مايكل » في يوتاه

تقع في مقاطعة « دجواي »، وهي محاطة بنحو 48 كيلومترا من المساحات الرملية الشاسعة. ويرجع تاريخ المكان إلى الحرب العالمية الثانية حين كان مختبرا للأسلحة الكيمائية.

9- المربع الغامض في إسبانيا

لا توجد صورة واضحة إطلاقا لهذا المكان سواء على خرائط « غوغل » أو حتى على خرائط محركي البحث « ياهو » و « بينغ ». وهناك اعتقاد شائع بأنه موقع لمنصات الصواريخ وطائرات الهليكوبتر.

10- موقع « هارب » بولاية ألاسكا

وهو برنامج للأبحاث النشطة عالية التردد في مجال المياه، ويعد أحد أكثر البرامج إثارة للجدل حاليا في الولايات المتحدة.

وتثار تكهنات لدى بعض أصحاب نظريات المؤامرة بأن « الأبحاث التي تجري في هذا الموقع تتسبب في حدوث العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، ومن بينها فيضانات باكستان وزلزال هايتي »، وفقا لصحيفة هفينغتون بوست.