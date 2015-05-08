واشنطن: بناء « إسرائيل » 900 وحدة استيطانية « خيبة أمل »

قالت الإدارة الأمريكية، إن إعلان "إسرائيل" موافقتها على بناء 900 وحدة سكنية في القدس، تسبب في "خيبة أمل"، بحسب جيف راثكي الناطق باسم الخارجية الأمريكية.

وأفاد راثكي في الموجز الصحفي الخميس- حسب التوقيت المحلي الأمريكي- "لقد ذكرنا أكثر من مرة أننا نعارض بشدة الخطوات التي يتخذها المسؤولون الإسرائيليون بخصوص الاستمرار في أعمال البناء في القدس المحتلة. ونحن نشعر بقلق بالغ حيال هذه الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة "الإسرائيلية"، وتسببت في خيبة أمل".

وأكد المسؤول الأمريكي أن المسؤولين "الإسرائيليين" يزعمون أنهم يواصلون الالتزام بتعهداتهم المتعلقة بحل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية على أساس دولتين، مضيفا "نحن نريد أن نرى تعهدات الحكومة الإسرائيلية في أفعالها، فمواصلة بناء الوحدات السكنية في القدس المحتلة يتعارض مع ما يقولون في هذا الشأن".

وتابع راثكي: "سنواصل قول رؤيتنا بشكل واضح حول عدم مشروعية هذه الوحدات السكنية".

وأعلنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" الأربعاء موافقتها، على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي "رمات شلومو" الاستيطاني في القدس المحتلة.