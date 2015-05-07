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الدوري الأسباني مُهدد بالإيقاف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:41 - 07 مايو 2015
الدوري الاسباني الدوري الاسباني
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أعلن اتحاد كرة القدم الأسباني أمس الأربعاء اعتزامه وقف كل مباريات نهاية الموسم الحالي بسبب خلاف مع الحكومة الأسبانية حول حقوق البث التلفزيوني للمباريات وعائدات عمولة المراهنات على المباريات.

وذكر بيان للاتحاد أنه غير راض بالعرض الذي قدمته الحكومة والذي يعطي الاتحاد 55ر4% من إيرادات عمولة المراهنات.

وأشار الاتحاد إلى أنه شعر « بالتجاهل وعدم التقدير » بالنسبة للقانون الذي صدر مؤخرا لتنظيم توزيع عائدات البث التلفزيوني على الأندية لكنه مازال مستعدا للحوار.

وبحسب الاتحاد فإنه سيتم تعليق كل المباريات اعتبارا من 16 أيار/مايو الحالي بما في ذلك آخر أسبوعين من الدوري الممتاز ونهائي كأس أسبانيا بين فريقي برشلونة وأتليتكو بيلباو.

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