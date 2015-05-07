الأنروا: صرف مخصصات بدل إيجار لـ 11 أسرة لاجئة جديدة بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأنروا » اليوم الخميس، أن 11 أسرة لاجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة ستتلقى هذا الأسبوع مساعدات نقدية لمخصصات بدل الإيجار بعد توفر تمويل بقيمة 9,800 دولار أمريكي خُصص لهذا الغرض.

وحسب بيان مقتضب للأنروا، فسيكون بمقدور هذه الأسر استلام مستحقاتها عبر البنوك المحلية.

وأوضحت الأنروا، أن الإيواء الطارئ يبقى - بما في ذلك الدعم المخصص لتنفيذ الإصلاحات للمساكن المتضررة، إعادة الإعمار، وحلول الإسكان المؤقت- على رأس أولويات الأونروا، حيث ما تزال الوكالة ملتزمة بدعم الأسر المتضررة، ولكنها تحتاج إلى تمويل جديد لاستئناف برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالمساكن.