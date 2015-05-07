مجلس الوزراء: 15 أيار يوم وطني شامل

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، اعتبار يوم الخامس عشر من أيار، يوماً وطنياً شاملا في ذكرى مرور 67 عام على النكبة، ودعا جماهير شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية والخاصة للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.

ودعا القرار إلى إتاحة المجال للموظفين والجامعات والكليات والمدارس للمشاركة في الفعاليات التي ستقام، يوم الأربعاء الموافق 13/05/2015م الساعة 11 صباحاً، والمشاركة في المسيرة ومهرجان العودة المركزي في مدينة رام الله، وتكليف وزارة التربية والتعليم العالي بتخصيص الحصة الأولى في المدارس خلال الفترة (10-17/2015) لتعريف الطلبة بقضية اللاجئين ونكبة الشعب الفلسطيني.

وكلف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعميم لحث خطباء المساجد على تخصيص خطبة يوم الجمعة 15 أيار للحديث عن النكبة وتداعياتها على شعبنا، والمشاركة في الفعاليات التي ستنظم في هذه المناسبة، وإطلاق صافرة الحداد 67 ثانية من سماعات المساجد، وقرع أجراس الكنائس في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

كما شمل القرار تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتوجيه تعميم للسفارات وممثليات دولة فلسطين، بتنظيم النشاطات والفعاليات والبرامج الخاصة بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، تكليف وزارة الحكم المحلي بالطلب من الهيئات المحلية للمشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم الأربعاء، والمشاركة في المسيرة ومهرجان العودة المركزي في مدينة رام الله، وكذلك تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمشاركة الشخصية مع الموظفين بالفعاليات التي ستقام يوم الأربعاء، وخصوصاً المسيرة ومهرجان العودة المركزي مدينة رام الله.