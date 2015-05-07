خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى يدخلون اليوم السابع من مايو/ أيار أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال اثنان منهم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير مهند طلال منصور شريم من مدينة طولكرم الذي قضى 13 عامًا داخل سجون الاحتلال ومعتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 34 مرة.

والأسير شريم هو أحد المخططين لتنفيذ عملية استشهادية في فندق « بارك » في ليلة عيد الفصح اليهودي, قبل يومين من بدء العملية والتي أدت الى مقتل 30 صهيونياً، وكانت إحدى الأسباب المركزية التي أدت إلى اتخاذ القرار من قبل رئيس وزراء الاحتلال السابق ارئيل شارون لتنفيذ عملية السور الواقي (اجتياح الضفة المحتلة) والتي كان هدفها تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية.

والأسير رياض دخل الله احمد العمور من مدينة بيت لحم الذي قضى 13 عامًا داخل سجون الاحتلال ومعتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير نعيم جهاد نعيم مصران من مدينة رفح جنوب قطاع غزة الذي قضى 13 عامًا داخل سجون الاحتلال ومعتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن 35 عامًا.

والأسير حمدان خليل حمدان أبو طعيمة من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة الذي قضى سبعة أعوام داخل سجون الاحتلال ومعتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 15 عامًا.

كما دخل الأسير داوود ناجح داوود بكيرات(21 عامًا) من مدينة القدس المحتلة عامه الثالث داخل سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ العام 2013 ويقضي حكماً بالسجن 45 شهراً، وشقيقه مالك محكوم بالسجن 28 عامًا