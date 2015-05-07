مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط للمرة الأولى منذ يناير

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام التجارية فى الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضى للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهى فى الثانى من يناير بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمشتقات.

وهبطت مخزونات الخام 3.9 مليون برميل لتصل إلى 487.03 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى أول مايو مخالفة توقعات المحللين التى كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل، وهذا هو أكبر هبوط فى المخزونات منذ منتصف سبتمبر.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 905 آلاف برميل يوميا إلى 6.07 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها منذ 2001 .

وانخفضت المخزونات فى مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الامريكى فى كاشينج بولاية اوكلاهوما بمقدار 12 ألف برميل إلى 61.67 مليون برميل.

وزادت عقود الخام الامريكى وخام برنت مكاسبهما عقب صدور بيانات المخزونات الامريكية ليسجل الخامان مستويات مرتفعة جديدة هذا العام عند 62.58 دولار للبرميل لعقود الخام الامريكى و69.63 دولار للبرميل لعقود برنت.