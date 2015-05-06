خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من القدس والضفة المحتلين يدخلون اليوم السادس من مايو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير نور محمد شكري جابر (42 عامًا) من مدينة الخليل المعتقل عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 17 مرة بتهمة قيادة سرايا القدس في مدينة الخليل، والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية من بينها عملية زقاق الموت التي أسفرت عن مقتل 12 صهيونياً وإصابة ستة عشر منهم.

يعاني الأسير من مشاكل صحية ناتجة عن إصابات من جنود الاحتلال في قدميه، بالإضافة إلى آلام مستمرة في معدته.

والأسير أيمن ربحي مصطفى الشرباتي (48 عامًا) من القدس المحتلة والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير تميم نعمان تميم سالم (32 عامًا) من قرية بيساريا قضاء مدينة نابلس المعتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسجن 22 عامًا بتهمة الانتماء إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قضى منهم 11 عامًا ولا زال قابعاً في سجون الاحتلال.

والأسير تميم أضرب عن الطعام لمدة ثمانية وعشرين يوماً تضامناً مع الأسرى، وتم عزله من قبل سلطات الاحتلال لمدة ستة أشهر في عزل سجن السبع بسبب مشكلة وقعت مع إدارة السجن.

والأسير أحمد إبراهيم أسعد أبو علي (26 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أمير حنا فارس مخول (57 عامًا) من داخل الخط الأخضر المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.