معاريف: السودان تتهم إسرائيل بقصف أهداف في أراضيها

ذكرت صحيفة « معاريف » العبرية على موقعها الالكتروني ونقلا عن مصادر عربية حسب قولها، إن أصوات انفجارات هزّت العاصمة السودانية الخرطوم الليلة الماضية.

ووفقا لهذه المصادر فقد اشارت جهات امنية في السودان إلى ان اصوات الانفجارات جاءت نتيجة قصف جوي لقوات اجنبية عل منطقة ام درمان، غرب الخرطوم.

واشارت مصادر اخرى الى ان هدف القصف كان معمل لتصنيع الاسلحة يقوم بتصنيع الصواريخ بعيدة المدى.

فيما أشار موقع « الجديد » الى أن السلطات السودانية سارعت بتوجيه اصبع الاتهام لاسرائيل، بأنها تقف وراء عملية القصف، مذكرين بحالات سابقة قام خلالها الطيران الاسرائيلي بقصف اهداف على الاراضي السودانية.