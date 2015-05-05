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الافراج عن أسير من بيت لحم قضى 13 عاما في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:55 - 05 مايو 2015
خلال اسقبال الأسير المحرر خلال اسقبال الأسير المحرر
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أفرجت سلطات الاحتلال مساء الثلاثاء، عن الاسير ناصر عواد ابو مهدية بعد 13 عاما قضاها داخل سجون الاحتلال.

وأقامت هيئة شؤون الاسرى والمحررين وحركة فتح اقليم بيت لحم مهرجانا احتفاليا للاسير في ساحة المهد وسط بيت لحم، بحضور رئيس الهيئة عيسى قراقع واعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلين عن الحركة والعشرات من اهالي محافظة بيت لحم.

وقال الاسير ناصر عواد في حديث له، إن « الحركة الاسيرة تطالب بوضع ملف الاسرى في سجون الاحتلال على رأس سلم الأولويات القيادة الفلسطينية والعمل على تبيض السجون، كما أنها فرصة لاعادة تفعيل ملف مبعدي كنيسة المهد وإعادتهم في اسرع وقت ».

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