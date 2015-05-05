اعتقال طبيب فلسطيني بزعم نقل أموال من غزة لرام الله

قالت صحيفة « يديعوت أحرنوت »ـ أن لائحة اتهام قدمت ضد طبيب أسنان من كفر كنا في الداخل الفلسطيني يدعي مالك الخطيب 31 عاماً.

وحسب الصحيفة، فقد وجهت للطبيب تهمة الاتصال بجهة أجنبية وتحويل أموال لحماس في رام الله ونقل عمال فلسطينيين ليس بحوزتهم تصاريح دخول لإسرائيل والتحايل علي ضريبة الداخل.

قد نفي الطبيب الخطيب المتهم الموجه له قائلاً: ليس لي أي علاقة بحماس وكل ما وجه ضدي كذب في كذب فأنا لا أعرف من أين اخترع الشاباك تلك التهم ضدي.

وقد تم اعتقال الخطيب مطلع الشهر الماضي أبريل وتم التحقيق معه في قسم الشاباك بعد وصول معلومات عنه تفيد بأنه عمل وفقاً لتوجيهات من ناشط في حماس من قطاع غزة لأجل تحويل أموال طائلة للبنية التحتية لحماس في الضفة الغربية .

وقد تم اعتقال الخطيب خلال توجهه للضفة الغربية من أجل تسليم المال لعناصر من حماس في منطقة رام الله وبحوزته 170 ألف شيكل – حسب مزاعم الاحتلال.

وادعي ضباط الشاباك بان الخطيب اعترف خلال التحقيق معه بأنه حول أموال لحماس من قطاع غزة للضفة الغربية بتوجيهات من ناشط في حماس من قطاع غزة مسئولاً عن التنسيق لتحويل الأموال.

كما يدعي الشاباك بأن الخطيب اعترف بأنه نقل تقريباً يومياً مقابل المال عمال فلسطينيين من قطاع غزة لم يكن بحوزتهم تصاريح دخول لـ« إسرائيل ».

وقال والد الطبيب جمال الخطيب بأن ابنه ماكان بالفعل ينقل أموالاً لأسر في الضفة الغربية وليس لحماس.