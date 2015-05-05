حظر إدخال الطحين « الإسرائيلي » غير المدعم وفق المواصفات الفلسطينية

قررت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة، حظر استيراد الطحين الإسرائيلي غير المدعم بالفيتامينات المطلوبة وفق التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، 'في حال ثبت وجود أية كمية من الطحين غير المدعم في السوق الفلسطينية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة فوراً بما يضمن صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وكشفت الوزارة عن قيام طواقمها وبالتعاون مع وزارة الصحة بسحب عينات من الطحين الإسرائيلي أفادت برسوبه في الفحص المخبري لعدم احتوائه على المدعمات المطلوبة.

وشددت الوزارة على أن أي شحنة تدخل إلى السوق ستخضع للفحص للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية، محذرة في الوقت ذات التجار من التعامل مع الطحين الإسرائيلي غير المدعم.