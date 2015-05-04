إيطالي يسافر بدراجته من روما لإسطنبول دعماً لفلسطين

قطع الدرّاج الإيطالي « أندريا دي بلاسيو »، 5 آلاف كيلومتر، من روما إلى إسطنبول، على ظهر دراجته الخاصة التي تحمل علم فلسطين؛ دعماً للشعب الفلسطيني.



ومرّ بلاسيو، بسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وألبانيا، واليونان، في رحلة استغرقت منه نحو شهرين ونصف الشهر.



وقال دي بلاسيو، لمراسل الأناضول، إنه قام برحلته دعماً للشعب الفلسطيني الذي « يعشقه »، مؤكداً أن على الجميع دعم ذلك الشعب في نضاله من أجل الحرية.



وأضاف إنه استهدف خلال رحلته أيضاً تحقيق حريته وحقوقه الشخصية.



ويزمع دي بلاسيو قضاء عدة أيام في إسطنبول، ومن ثم التوجه إلى فلسطين وقضاء 10 أيام هناك.



وأعرب عن رغبته في قضاء بقية عمره في فلسطين، قائلاً إنه يشعر بالحزن لعدم قدرته على تحقيق تلك الرغبة.



وأكد دي بلاسيو أنه لا يهتم بالسياسة، ودعا الجميع للتفكير في الظروف التي يعيش بها الشعب الفلسطيني تحت الحصار والتضييق الذي يستهدف دفعه إلى مغادرة بلاده.