اشتيه:على حماس تمكين الحكومة من المعابر وإلا سنعيد النظر بكل القضايا

قال محمد أشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الاثنين، أن على حماس أن تختار إما أن تسمح للحكومة بأخذ دورها في القطاع ووضع يدها على المعابر وإلا ستعيد النظر بكل القضايا المطروحة.

وتابع اشتيه خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات في رام الله « يجب على هذه الميوعة في المصالحة أن تتوقف ».

وأكد خلال حديثه أيضاً على سعي السلطة على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، ولكن في المقابل، كما قال:« نحن لا نبحث عن حلول مؤقته وإذا كانت حماس تراهن على تغير الظروف الأقليمية ونحن مصرين على وحدة الجغرافيا وهذا يعني أن الميناء غزة ميناء فلسطين وأن مطار غزة هو مطار فلسطين ».

وفيما يتعلق بالشأن السياسي قال أشتيه:« لا نعول شيئا على حكومة إسرائيل و نتوقع مزيدا من الاستيطان في الأيام المقبلة، وماضون في تقديم كل الملفات لمحكمة الجنايات الدولية و سنجعل من كل حجر في المستوطنات و كل دمعة لأم شهيد في غزة لائحة اتهام ضد إسرائيل ».

وتابع:« المجلس المركزي أخذ قراراً بالرد على إسرائيل بالمثل واليوم اللجنة السياسية الفلسطينية تعمل على إعادة صياغة العلاقة على إسرائيل، فهي تريد العمل على تقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية وسلطة بلا سلطة وهو ما لا يمكن القبول به ».

وبحسب أشتيه فإن السلطة حاليا تسعى لإنجاز الاستقلال محليا ودوليا عبر تدويل الصراع اقتصاديا وسياسيا وقانونيا، مطالبا بمؤتمر دولي تحضره كل الأطراق على قاعدة الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال.