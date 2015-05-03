بلير يصل القاهرة لبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، توني بلير، قادما من تل أبيب، في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.



واللجنة الرباعية الدولية، والتي أنشئت في مدريد عام 2002، أحيانا تُسمى اللجنة الدبلوماسية الرباعية أو رباعية مدريد، هي لجنة دولية تعنى بالصراع العربي الإسرائيلي، وتمثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن بلير وصل على متن طائرة خاصة قادما من تل أبيب، فى زيارة تستغرق يوما واحدا وكان فى استقباله بالمطار مندوبون من وزارة الخارجية.



وتعتبر هذه الزيارة هي الرابعة لبلير إلى القاهرة منذ بداية العام الحالي.



وأوضحت مصادر دبلوماسية كانت فى استقبال بلير بالمطار أنه من المقرر أن يلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام.



وأضافت أن الزيارة من المقرر لها أن تنتهي غدا الثلاثاء.



وكانت مفاوضات السلام قد توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد استئنائفها لمدة 9 أشهر برعاية أمريكية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة أواخر مارس/ آذار العام الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام لـ 15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها.



وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن انزعاجها من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية قبل الانتخابات التي جرت في شهر مارس/ آذار الماضي بأنه سيمنع قيام دولة فلسطينية في حال إعادة انتخابه.



وينتظر أن يشكل نتنياهو حكومة جديدة قبل السابع من مايو/ أيار الجاري، عقب فوز حزبه « الليكود » في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة.