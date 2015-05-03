صحيفة: دحلان يصل القاهرة اليوم..ماذا سيبحث؟

أفادت صحيفة العربي الجديد اللندنية بأن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، سيصل القاهرة اليوم للقاء مدير الاستخبارات المصرية وعدد من المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين، إضافة إلى عدد من رؤساء تحرير ومدير القنوات الفضائية المقربة من دولة الإمارات.

وأضافت العربي الجديد أن زيارة دحلان تأتي لمناقشة موضوعين أساسيين هما:" التطور الإيجابي للعلاقات بين حركة حماس وبعض القوى الإقليمية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك، سلمان بن عبدالعزيز، والموضوع الثاني هو مواكبة الخطاب الإعلامي المصري للتغييرات السياسية الطارئة على العالم العربي".

وتأتي هذه الزيارة عقب وصول وزير الخارجية الأثيوبي للقاهرة أمس لاستكمال المباحثات بخصوص سد "النهضة".

وقالت العربي الجديد إن مصدراً دبلوماسياً مصرياًَ نفى لها أن تكون الأخبار التي نشرت عن توسط دحلان بين مصر وأثيوبيا بموضوع سد النهضة، صحيحة.