إتحاد الكرة يؤجل لقاء خدمات جباليا والأهلي ليوم غد الأثنين

أعلن عضو لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الفلسطيني الكابتن عماد التتري أنه تقرر نقل لقاء خدمات جباليا وأهلي غزة إلى يوم غد الأثنين على ملعب اليرموك .

وكان اللقاء المقرر إقامته على ملعب بيت لاهيا تم تأجيله وذلك لعدم تواجد الشرطة الفلسطينية في أرض الملعب مما دعا حكم المباراة فايز عمران إلى عدم إنطلاق اللقاء قبل حضور الشرطة أرض الملعب .

وكانت هناك إتصالات حثيثة من مراقب المباراة عبد الحميد مهنا ومن طرفي المباراة بإقامة اللقاء بدون تواجد الجماهير وهو الأمر الذي رفضه الطرفين وأكدا أنهما غير مسؤولين عن الجماهير المتواجدة في الملعب .

ومن هذا المنطلق قرر الحكم فايز عمران عدم إطلاق اللقاء اللا بتواجد الشرطة في الملعب الإ أنها لم تحضر ليقرر الحكم إلغاء المباراة وتأجيلها لأجل غير مسمى .

ويذكر أن فريقي خدمات جباليا برصيد 29 نقطة وأهلي غزة برصيد 31 نقطة يتنافسان على إحدى بطاقة الصعود لدوري الدرجة الممتازة .