وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين في حادثي سير منفصلين جنوب جنين

توفي المواطن مروح عبد الرحمن مسعود (67عاما) من بلدة عجة متأثرا بجروحه في حادث سير وقع على شارع جنين – نابلس بالقرب من قرية عنزة وأصيب آخر، فيما أصيب 3 آخرون بحادث منفصل جنوب جنين.

وذكر مدير إسعاف الهلال في جنين محمود السعدي، أن الحادث وقع على شارع جنين– نابلس بالقرب من قرية عنزة بين مركبة وجرار زراعي، وأدى الى وفاة المواطن مسعود وأصيب سائق المركبة بجروح متوسطة، وعملت طواقم الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، أشار السعدي إلى وقوع حادث سير آخر في قرية سيريس جنوب المدينة، نتج عنه إصابة ثلاثة مواطنين وصفت حالتهم بالطفيفة، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثين .