عباس يصدر تعليماته لتأمين معاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف

أصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الأحد تعليماته لهيئة التقاعد الفلسطينية لإيجاد السبل الفنية والإدارية والعمل على تأمين معاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف.

وأكد عباس خلال تسلمه التقرير السنوي الصادر عن الهيئة لعام 2014، على أهمية استثمار أموال الهيئة من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني في شقي الوطن.

واطلع عباس، على أبرز نتائج التقرير وما تضمنه من خطط ومشاريع لتطوير الهيئة.

وأشاد بإنجازات الهيئة وخططها التطويرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، وحماية حقوقهم وصولا إلى الأمان الوظيفي.

من جهته قال المدير التنفيذي للهيئة ماجد الحلو: « إن التقرير يتناول الخطط المستقبلية التطويرية وإنجازات الهيئة في الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة »، مضيفاً: « التقرير يتناول كذلك سبل تنمية استثمارات الهيئة وإدارتها ».

وأشار الحلو إلى أن هيئة التقاعد ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس في الحفاظ على أموال التقاعد واستثمارها فيما يعود بالنفع على المواطن ويحقق الأمن الوظيفي.