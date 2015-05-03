رغم غيابه 4 اشهر.. سواريز يحرج بنزيمة وبيل تهديفيا!

احرز لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، 3 اهداف في المباراة التي سحق فيها الفريق الكتالوني نظيره قرطبة بنتيجة 8-0. حيث يمر الأوروجوياني بفترة مميزة للغاية والارقام تتبث ذلك.

وأحرز سواريز حتى الآن 24 هدفا ومنح 19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، كما أحرز 16 هدفا في الدوري الاسباني ومنح 15 تمريرة حاسمة، وهي ارقام تفوق ارقام لاعبين كبار امثال جاريث بيل وكريم بنزيما نجما ريال مدريد.

ويتفوق سواريز على كل من بنزيما الفرنسي وبيل الويلزي فأحرز 22 هدفا ومنح 14 تمريرة حاسمة، في حين أن الويلزي احرز 17 هدفا ومنح 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ومن جانب آخر، فإن سواريز لا يتفوق على زميله نيمار، فالبرازيلي احرز 33 هدفا هذا الموسم ومنح 10 تمريرات حاسمة.

ويجب الأخذ في عين الإعتبار ان سواريز خاض عدد اقل من المباريات مقارنة مع اللاعبين المذكورين (بنزيما، وبيل، ونيمار)، حيث اضطر نجم ليفربول السابق ليكون بعيداً عن الملاعب لحوالي أربعة أشهر بسبب عقوبة الفيفا، وقد عاد إلى منافسات الليغا بعد مرور 9 جولات من بدايتها.