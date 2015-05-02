« أونروا » تصرف دفعة مالية لأصحاب الأضرار البليغة

تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) صرف دفعة مالية خلال الأيام القليلة المقبلة لأصحاب المنازل المتضررة بشكل بليغ من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة باعتزام « أونروا » صرف دفعات مالية لـ388 أسرة تضررت منازلها بشكل بليغ خلال العدوان الإسرائيلي، بواقع مليون و400 ألف دولار.

ويختلف المبلغ الذي ستتسلمه الأسر بحسب الأضرار البليغة التي لحقت بمنازلهم.

وتعتبر وكالة الغوث أضرار المنزل بالغة في حال كانت الخسائر تفوق 2500 دولار أمريكي، أما في حال كانت الخسائر أقل فيعتبر الضرر جزئيًا.

وأوضح أبو حسنة أن وكالة الغوث أرسلت أسماء المستفيدين إلى البنوك للبدء بعملية الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الأخير على غزة صيف العام الماضي دمارًا كليًا وجزئيًا بنحو 96 ألف منزل فلسطيني، وشرّدت 450 ألف فلسطيني بشكل مؤقت، فيما بقي نحو 20 ألفًا مشردون في مدارس « أونروا ».