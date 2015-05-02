طالبة فلسطينية يتوقف قلبها أثناء حفل تخريجها

توقف قلب شابة فلسطينية أثناء حفل تخريجها من كلية العلوم في نابلس بالضفة المحتلة، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، بحسب ما نقلت وكالة « وطن للأنباء » الفلسطينية اليوم السبت.

وأشارت إلى أن الطالبة مها عبد الرحمن يدك (22 عاما) كانت تجلس مع زميلاتها في حفل التخريج قبل أن يتوقف قلبها عن الخفقان وتدخل في غيبوبة نقلت على إثرها إلى مستشفى النجاح قبل أسبوع.

ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن يدك والد مها قوله إنه قبل لحظات من بدء الاحتفال والنداء على اسمها توقف قلبها فجأة ثم دخلت في غيبوبة وإلى الآن لا زالت في مستشفى النجاح.

وحول وضعها الطبي، أضاف: اليوم فقط بدأ جسدها يرسل إشارات حيوية حسب ما أبلغه الأطباء".

وأشار الوالد، إلى أن مها متزوجة ولها طفل يبلغ من العمر العام تقريبًا.





