الإحتلال يعتقل شابا فلسطينيا على حدود غزة

اعتقل جيش الإحتلال، اليوم السبت، شابا فلسطينيا، لدى محاولته اجتياز السياج الفاصل بين حدود قطاع غزة و« إسرائيل »، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود لوكالة الأناضول أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين بالقرب من الحدود، شرقي القطاع، اعتقلوا صباح اليوم السبت، شابا في عمر الـ20 عاماً، بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق المنطقة الوسطى بالقطاع، حيث كان في طريقه إلى داخل إسرائيل.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعقيب رسمي بشأن حادثة اعتقال الشاب.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، 36 فلسطينياً على حدود غزة، بينهم فتية لا تتجاوز أعمارهم الـ(16 عاماً)، وجميعهم كانوا يحاولون التسلل للعمل داخل إسرائيل.