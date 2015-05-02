الرجوب: فلسطين ترغب في استبعاد « إسرائيل » من الفيفا

قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لرويترز إن فلسطين ستسعى الى طرد « إسرائيل » من الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) خلال مؤتمر الفيفا هذا الشهر.

وكان الرجوب قد وافق في العام الماضي على التخلي عن مشروع قرار يحث الوفود على فرض عقوبات على « إسرائيل » في مؤتمر الفيفا في ساو باولو بالبرازيل لكنه قال امس الجمعة انه سيعيد طرح المقترح نفسه في زوريخ يوم 29 مايو آيار.

وأضاف انه « لن يقدم التنازلات » التي قدمها عندما سحب المقترح قبل عام حيث لم يطرأ تحسن ازاء الطريقة التي « تضايق بها اسرائيل لاعبي كرة القدم والرياضيين الفلسطينيين وفي نقل المعدات الرياضية ».

وقال الرجوب عقب حضوره مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم بهدف بناء تعاون اكبر بين المنظمتين « لقد طفح الكيل. »

وقال الرجوب في العاصة البحرينية المنامة « في العام الماضي تخلينا عن القرار عندما تدخلت اوروبا ووعد الاسرائيليون بالتعاون في تحسين هذا الموقف ».

"لكن بعد عام من هذا مازالت تتصرف مثل بلطجي الحي أو ما هو أسوأ.