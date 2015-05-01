بالصور | « تعادلان » سلبي وإيجابي .. وفوز ثمين للجلاء بالأولى

احتكم خدمات المغازي وضيفه شباب جباليا للتعادل السلبي, في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الجمعة على ملعب النصيرات بالمنطقة الوسطى، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الأولى.

وفشل الفريقين في هز الشباك طيلة فترات اللقاء.

بهذا التعادل رفع خدمات المغازي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث « مؤقتا », بفارق الأهداف أمام الأهلي, وبات رصيد شباب جباليا 36 نقطة في المركز الأول.

أدار المباراة تحكيميا عارف الجمل للساحة, وساعده على الخطوط سفيان السبع وإياد أبو عبيد, وسعيد عبد الوهاب رابعا.

بيت لاهيا – بيت حانون الأهلي (2-2)

وسقط بيت لاهيا في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه بيت حانون الأهلي بنيتجة (2-2), في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

وسجل هدفي « اللهاونة » إبراهيم عليان (18 و79), فيما أحرز هدفي « الحوانين » أحمد السبع (20), وإبراهيم الشنباري (44).

بهذا الفوز رفع بيت لاهيا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني « مؤقتا », ويصبح رصيد الثاني 18 نقطة في المركز التاسع.

أدار المباراة تحكيميا عماد مرجان للساحة, وساعده على الخطوط محمود الصواف وأحمد شبير, وخالد الشيخ خليل رابعا.

الجلاء – جمعية الصلاح (2-1)

وحقق الجلاء فوزا غاليا على جمعية الصلاح بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب التفاح شرق غزة.

وسجل هدفي « الجلاء » اللاعب محمد عبيد في الدقيقة (55) واللاعب بهاء القوقا في الدقيقة (76), بينما سجل هدف « جمعية الصلاح » اللاعب محمد الحمامي في الدقيقة (74) بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز رفع الجلاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر, وتجمد رصيد جمعية الصلاح عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

أدار المباراة تحكيميا نادر الحجار للساحة, وساعده على الخطوط عدنان حنيدق محمد الغول, وفايز عمران رابعا.

























































