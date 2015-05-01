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المنايعة في صفوف الصداقة الموسم المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:24 - 01 مايو 2015
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انضم اللاعب عبد الرحمن المنايعة لصفوف نادي الصداقة الرياضي, بعد اتفاق أولي مع مجلس الإدارة, يقضي بخوضه الموسم المقبل مع « المدفعجية ».
ويعد المنايعة من اللاعبين المميزين على صعيد وسط الميدان, وظهر بشكل مميز مع خدمات البريج, رغم النتائج الغير موفقة التي يقدمها الأخير, حيث يحتل المرتبة الأخيرة على جدول الترتيب.
وأبدى المنايعة سعادته بالانضمام إلى فريق كبير بحجم الصداقة, بما يمتلك من إدارة قوية, وجهاز فني وإداري ولاعبين على مستوىً عالٍ.

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